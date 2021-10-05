Köylüler isyan edip, AKP’li belediyeyi taşlamıştı… Ceza yağdı

Samsun Vezirköprü ilçesinde 24 mahallede tapu toplulaştırma yapılmasına karşı çıkan köylüler AKP'li ilçe belediyesi önünde geçtiğimiz günlerde eylem yapmış, bazı köylüler belediye binasını taşlayarak camlarını kırmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı. Eyleme katılan 2 muhtar da görevinden uzaklaştırıldı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki gösteren yöre halkı, 8 gün önce AKP’li ilçe belediyesi önünde eylem yapmış ve binayı taşlamışlardı.

Binanın camları kırılırken polis vatandaşlara biber gazı sıkarak müdahalede bulunmuştu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Çıkan olayların ardından yapılan incelemelerde polis 24 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişiden M.C., Ö.Ö, İ.B, İ.K, M.K. ve H.K. isimli şahıslar tutuklanırken, 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 MUHTARIN MÜHÜRLERİ ALINDI

Yapılan soruşturma kapsamında olaylara katıldıkları ileri sürülen Adatepe Mahallesi Muhtarı Cemil Akbaş ile Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız'ın oluru ile görevden uzaklaştırıldı.

Kaymakamlık tarafından muhtarlara gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi:

* Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 01.10.2021 tarihli ve 2021/2092 sayılı soruşturma dosyası kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadenizin alındığı ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Görevli Memura Mukavemet) Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suç filleri ile ilgili hakkınızda soruşturma açıldığı soruşturma dosyasının halihazırda derdest olduğu anlaşılmıştır.

* İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün ‘Köy ve Mahalle Muhtarları' ile ‘İhtiyar Heyetlerinin Görevden Uzaklaştırma', ‘Görevine Son Verilmesi', konulu ilgi (e)' de kayıtlı Genelgesi'nde belirtilen ‘Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevlerini ihmal' ve diğer suçlarla ilgili haklarında yürütülen ‘adli ve idari' soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırma işleminin mahallenin idari bağlılık durumuna göre vali veya kaymakam tarafından yapılacağına ilişkin maddesi gereğince, Kaymakamlık Makamının 04.10.2021 tarihli ve 1579 sayılı ‘Oluru ile 04.10.2021 tarihi itibariyle görevden uzaklaştırmanız uygun görülmüştür

2 muhtardan, muhtarlık mühürlerinin kaymakamlığına teslim etmeleri istendi.