Köylüler isyan etti: AKP’li belediyeyi taşladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Vezirköprü ilçesinde 24 mahallede yapılacak olan arazi toplulaştırma işlemine geçtiğimiz günlerde başlanmış ancak vatandaşlar tepki gösterip yol açmak isteyen iş makinelerinin önünü keserek yol kapatma eylemi yapmıştı.

Bunun üzerine ilçe Kaymakamı Kudret Kurnaz vatandaşlarla görüşerek, yol açma çalışmalarının durdurulduğu açıklayınca vatandaşlar evlerine dönmüştü.

Ancak bu sabah çalışmalar tekrar başlayınca bölgede bulunan köylüler AKP’li belediyeye giderek eylem yaptı.

BELEDİYE BİNASI TAŞLANDI

Traktörleriyle belediye binası önüne giden köylüler, çevre alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen belediye binasını taşladı. Binanın bazı camları kırıldı.

Öfkeli kalabalığa polis biber gazıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Zaman zaman yaşanan arbedeler ise güvenlik güçleri köylülere sert müdahale etti.

Bölgeye takviye olarak Jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri gönderildi. İlçede eylemlerin devam ettiği belirtildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA NE DEMEK?

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine arazi toplulaştırma deniliyor.