Köylüler maden projesine bu sözlerle karşı çıktı: Bizim hayvanımız altın yemiyor, ot ister, mera ister

Kazdağları'nda, Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Maden Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi için TEMA Vakfı ve Çan Çevre Derneği’nin açtığı davanın bilirkişi keşfi bugün yapıldı. Davacı tarafın keşfe katılma isteği ise hakim tarafından kabul edilmedi. Bir köylü kadın ise, "Bizim hayvanlarımız altın yemiyor. Ot ister, mera ister" diyerek yaşananlara isyan etti.

Halil ATAŞ

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Çanakkale Kazdağları’nda Koza Şirketi’nin Altın Madeni Kapasite Artırımı Projesi ve Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni Projesi için yürüttüğü faaliyete karşı çevrecilerin direnişi sürüyor. Proje için köylüler ve çevrecilerin açtığı davanın bilirkişi keşfi bugün yapıldı.

55 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Çanakkale Kazdağları'nda, Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.'nin çevreye verdiği tahribatın ardından, Cengiz Holding 2019 yılında Halilağa Bakır Ocağı Tesisini 55 milyon dolara satın alarak, Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi için çalışma başlatmıştı.

ALANDA PROTESTO ETTİLER

Keşfin Hacıbekirler Köyü'nden başlaması beklenirken, Muratlar Köyü'nden başlatıldı. Hacıbekirler Köyü'nde bekleyen kalabalık grup, hemen Muratlar Köyü'ne geçti. Davacıların, keşfe müdahil olma isteği bilirkişi hâkimi tarafından reddedildi. Çevreciler ve köylüler, Cengiz Holding’i açtıkları pankart ve dövizler ile protesto etti.

“BİR TEK KİŞİ ZENGİN OLACAK DİYE MAĞDUR OLAMAYIZ”

“Biz altın değil mera istiyoruz” diyen köylü bir kadın “Bir tek kişi zengin olacak diye bütün köy halkı mağdur olamayız. Bizim havamıza suyumuza dokunmasınlar. Bizim hayvanlarımız altın yemez. Ot ister, mera ister. Yapmasınlar bize bunu. Bize bir söz hakkı versinler. Dinlesinler, konuştursunlar. Hep onlar konuştu” ifadelerini kullandı.

“SADECE GÖZLEMCİ OLARAK KATILABİLDİK”

TEMA Vakfı, Çan Çevre Derneği ve davacılar adına konuşan avukat Burcu Özaydın, “Biz altı tane STK ve 80 yurttaş olarak ayrı bir dava açtık. Bizim davamızda olacağı için bu rapor, bilirkişi keşfine katılmak istediğimizi belirten bir dilekçe verdik ancak, hakim keşfe katılma talebimizi reddetti. Sadece gözlemci olarak katılabildik” şeklinde konuştu.

YILDA 4.1 MİLYON TON SU KULLANACAK İDDİASI

Kazdağları Kardeşliği Toplum Örgütünün daha önce yaptığı bir paylaşımda, Çanakkale’nin yıllık su ihtiyacının 12 milyon ton, Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki bakır madeni projesi ise yıllık 4.1 milyon ton su kullanacağı belirtilmişti.

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