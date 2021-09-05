KPSS’de derece yapıp atanamayan gençten çarpıcı sözler! Büyük alkış aldı

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin ilçe başkanlık binası açılışında, KPSS'de branşında Türkiye 59'uncusu olan İrfan isimli genci sahneye çağırıp mikrofonu teslim etti. Yüksek lisans başvurusundan elendiğini, çalışıp çabalayarak KPSS'de dereceye girdiğini ancak atanamadığını anlatıp isyan eden genç, "Daha ne yapmam lazım? Beni ek atama gelirse mülakattan eleyeceksiniz de eleyin. Korkmuyorum. Korkmuyorum!" diye konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün partisinin İstanbul Sultanbeyli ilçe başkanlık binası açılışında konuştu.

KPSS'de 59'uncu olmasına rağmen atanamayan bir genci sahneye çağıran Babacan, mikrofonu dertli gence bıraktı.

“MEZUN OLDUM, KPSS’DE DERECE YAPTIM…”

İrfan ismindeki genç ise şöyle konuştu:

*Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Türkiye 59'uncusuyum ve atanamadım. Başka şeyler de yaşadım, bunları anlatmak istemiyorum bile.

TÜBİTAK BİGG'ten elendiğimi, yüksek lisansa başvuru yaparken ALES puanım yüksek olmasına rağmen iyi bir üniversite bitiriyor olmama rağmen elendiğimi saymıyorum bile. Sırf bu sıkıntı için ‘KPSS'ye gireyim, 82-83 lazımsa 85 alayın, 90 alayım, 100 alayım' dedim. Bunu da yaptım.

“DAHA NE YAPMAM LAZIM?”

*Genel sıralamada Türkiye'de 2 bin 700'üncüyüm. Branşımda Türkiye 59'uncusuyum. 1999 yılından beri yapılan KPSS tarihinde bu puana atanamayan hiçbir bilgisayar öğretmeni yok. Biz 17. 18. yüzyılda sanayi devrimini kaçırdık.

*Bir sürü hatalar yapıldı eğitimde önceki yıllarda da. Şu an 21. yüzyılda bilişimin, teknolojinin ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek bile yok. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 8'i teknoloji firması. Daha ne kadar diyebiliriz?

*Ben çocuklara yazılım, teknoloji öğretmek istiyorum. Türkiye'de Mark Zuckerberg, Elon Musk yetiştirmek istiyorum. Neden bunun önüne geçiyorsunuz? Daha ne yapmam lazım? Beni ek atama gelirse mülakattan eleyeceksiniz de eleyin. Korkmuyorum. Korkmuyorum!

“TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR” TEZAHÜRATLARI

Gencin konuşmasının ardından açılışta bulunan vatandaşlardan ‘Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratları yükseldi.

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