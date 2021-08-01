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KPSS’ye giren kişide Delta varyantı çıktı: 30 kişi karantinada

Bartın'da, dün test verdikten sonra bugün KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı. 

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KPSS’ye giren kişide Delta varyantı çıktı: 30 kişi karantinada

Dün semptomlar gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesinde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, “Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz” dedi.  (DHA)

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