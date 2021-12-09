Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A., 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli K.A. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli K.A.’yı ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli K.A.’nın sevk edildiği ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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