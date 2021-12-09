Kriz teğet değil delip geçiyor

İktidarın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” politikası vatandaşa zam olarak yansıyor. Millet yandı. İktidar hâlâ “kriz yok, her şey yolunda” havasında…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ekonomiyi değerlendirdi: “Düşük faizle kuru da, enflasyonu da aşağıya çekeceğiz. Kur ataklarını tersine çevireceğimize inanıyorum. İnşallah teğet geçecektir. Bankada, yastık altında dövizi olanları yatırıma davet ediyorum.”

Oysa işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçi kur yangınının neden olduğu zamlar altında inim inim inliyor. Vatandaş, “Kriz teğet değil, deldi geçti… Maaş yetmiyor, ay sonu gelmiyor. Yarı aç, yarı tok yaşıyoruz. İktidar görmüyor” diyor.

Mahsun Özçelik (Fabrika işçisi) : Krizin bizi teğet geçtiğini söylemek aklımızla alay etmektir. Bu teğet geçmiş haliyse, kriz anı nasıl olur tahmin edemiyorum.

Leyla Yıldırım (Kantinci) : Ölüyoruz, ne teğet geçmesi? Ürün bulamıyoruz, fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf her geçen gün bankalara daha da borçlanıyor.

Doruk Gök (Reklamcı) : Dolarla birlikte maliyetler yüzde 70 oranında arttı. Kim kriz teğet geçti diyorsa bilin ki yalan söylüyor. İşimiz Allah'a kaldı.

Sinan Nuhoğlu (Serbest meslek) : Ne teğeti, içimizden geçiyor. Bir Manat 8 lira olmuş, bir Leva 7 lira. Paramız pul, halkın alım gücü sıfır olmuş, ayıptır ya.

Mustafa Ahlat (Çiftçi) : Kriz teğet falan geçmedi, tam tersine doğrudan vatandaşa çarptı. Ben çiftçiyim, halim ortada. Krizi en iyi hissedenlerdenim.

Sadullah Eşiyok (Çiftçi) : Kriz deldi geçti. 15 yıl önce bir kilo zeytine, 4 litre mazot alıyorduk. Bugün bir litre alamıyoruz. 180 liralık gübre 580 lira.

Mustafa Kocabaş (Emekli memur) : Pazardan 2.5 ay önce 100 liraya doldurduğum pazar çantası bugün 250 liraya doluyor. Bu nasıl teğet geçmekmiş, anlamadık.

Mehmet Bilgiç (Emekli) : Kriz teğet geçmiyor, parçalıyor geçiyor. Özellikle dar gelirler, emekliler, asgari ücretliler başta olmak üzere hepimizi biçiyor.

Özcan Pulat (Ayakkabı tamircisi) : Ne teğeti, kriz resmen deldi geçti. Tüm emeklileri tüm çalışanları tüm meslek gruplarını da deldi ama geçmedi, durum vahim.

Memduh Çetin (Emekli) : Kriz teğet geçmiyor, vatandaşın ciğerini delip geçiyor. Enflasyonun motorinin litre fiyatı iki haneli oldu, işsizlik arttı, geçim zorlaştı.

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