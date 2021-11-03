Küçük Eymen’in katili tanıdık çıktı

İstanbul'da 3 ay önce maganda kurşunuyla öldürülen ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Habip ATAM

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Olay, 1 Ağustos’ta Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, olay günü Eymen Ahmet Avcı’nın annesiyle oturduğu binanın önünde gelin alma sebebiyle kalabalık toplandı.

Babasını geçtiğimiz ocak ayında kanserden kaybeden ve annesiyle aynı evde yaşayan Eymen, sesleri duyunca balkona çıktı.

Sokaktaki gelin alma eğlencesi sırasında bir kişi silahını çekerek havaya ateş etti. Kurşunlardan biri merak içerisinde sokaktaki eğlenceyi seyreden Eymen’in çenesine isabet etti.

Küçük Eymen kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu fark eden annesinin feryatları içerisinde hastaneye kaldırılan küçük Eymen kurtarılamadı.

DAMADIN AĞABEYİ ÇIKTI

Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelerken, olayın 16 yaşındaki bir çocuk tarafından yapıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan çocuk suçsuz olduğu anlaşılınca serbest kaldı. Polis ekiplerince devam eden çalışmada, silahla havaya ateş eden kişinin, damat U.T.’nin ağabeyi Hatip T. olduğu anlaşıldı.

Olay yerinden otomobille kaçtığı anlaşılan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri günlerce çalışma yaptı.

Hatip T.’nin Zeytinburnu’nda bir adreste olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir tabanca ele geçirildi.

İfadesinde, “Kardeşimin düğününde gelin almamız vardı. Bu sırada kutlama için silahımı çıkartarak havaya doğru ateş ettim. Kimseyi öldürmek istemedim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.

SIRASI BOŞ KALDI

Yaşanan olayın artıdan Anne Sultan Avcı, “Oğlum 8 yaşındaydı, babasını zaten kaybetmişti. Ciğerimiz yanıyor. Onların da ciğeri yansın. Ateş açan kişi ‘polisim’ diyor. Telefonun versinler diye yalvardım vermediler. Ama görsem tanırım. Benim oğlumun sırası boş kaldı. En ağır cezayı alsınlar.” diyerek feryat etti. Abla Canan Özkan ise “Düğünü durdursunlar diye damada vurdum. Ama 16 yaşındaki bir çocuğa suçu atacaklarmış. Biz vuranı gördük, top sakallıydı. Düğün arabasıyla kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar” diyerek göz yaşlarına boğulmuştu.

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