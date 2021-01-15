‘Kuracak bir hayalim bile kalmadı’ dedi tetiğe bastı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, işsiz kaldığı için bunalıma girdiği öğrenilen fırıncı ustası 28 yaşındaki Abdullah Kiriş'in intihar girişimiyle sarsıldı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ PAYLAŞTI

Bugün saat 10.30 sıralarında ilçe merkezindeki Piri Reis Müzesi önüne gelen Kiriş, sosyal medya hesabından “Piri Reis Müzesi önündeyim. Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise, son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin” mesajını paylaştı.

Ardından yanında getirdiği tabancayı göğsüne dayadı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ile İlçe Kaymakamı Hakan Kılıçkaya'da geldi. Ekipler Kiriş’i ikna etmeye çalıştı.

KENDİSİNE HAMLE YAPILINCA TETİĞİ ÇEKTİ

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde Kiriş'i ikna etmek isteyenlerden biri “Ne var lan ne” diye bağırdıktan sonra elindeki su şişesine vurdu. Kiriş, kendisine yapılan bu hamle üzerine göğsüne dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Bir anda yere yığılan Kiriş'e ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan Kiriş’in durumunun kritik olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

“BİR İŞİM BİLE YOK”

Abdullah Kiriş'in intihar girişimi öncesi de sosyal medya hesabından içinde bulunduğu durumu anlatan bir mektup paylaştı. Kiriş, “Hayattan bir beklentim kalmadı. Hiçbir işimde yolunda gitmiyor zaten gece olunca yastığa kafamı koyunca kuracak bir hayalim bile kalmadı. 28 yıldır kurduğum hayallerin gerçekleşmediği gibi, bundan sonrası içinde ümidim yok. Bir işim bile yok. Sabıkalı olduğum için nereye başvursam hep pislik gözüyle bakıldı. Oysa ki suçun ne diye bile sormadılar” dedikten sonra alacaklılarına “Borçlu olduğum kişiler haklarınızı helal edin. Param yok olsa öder öyle giderdim, borçlu gitmek istemezdim” diye yazdı.