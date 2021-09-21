Kur’an kursunda cinsel taciz davasına 188 yıl hapis talebi

Sarıyer'de bulunan Tarabya Hz. Ebubekir Camii yatılı Kur'an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan kadrosuz belletmen Fatih Ö., hakim karşısına çıktı. Fatih Ö.'nün 4 çocuğu taciz ettiği ve kasten yaraladığı gerekçesiyle 107 yıldan 188 buçuk yıla kadar hapsi talep edildi.

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Tarabya Hz. Ebubekir Camii yatılı kuran kursunda iddiaya göre, kadrosuz belletmen Fatih Ö., yaşları 11 ila 13 arasında değişen, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A isimli 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İddiaya göre, yatılı kuran kursunda kalan çocuklardan E.M.Ç.'nin annesinin ihbarı üzerine olay ortaya çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Öztürk, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Duruşmaya, mağdur çocuklar A.A.O., B.K. ve S.Y.A., aileleri ve pedagog eşliğinde katıldı.

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN DÖVDÜĞÜNÜ SAVUNDU

Mahkemede savunma yapan Fatih Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, “Bana tuzak kuruldu. Benim saf halimi kullandılar. Bazen disiplinli davrandım. B.K., okulda kendinden küçük çocukları dövüyordu. E.M.Ç. de aynı şekilde davranırdı. Ben de diğer çocukları korumak için kendilerine vuruyordum. Kavga etmesinler diye bunu yapıyordum. Hatta bir keresinde, B.K., kendinden küçük bir hafıza yumruk atmıştı. Bunun üzerine ben de ayakkabı çekeceği ile B.K.'nin ellerine vurdum. Çekecek kırılmıştı. Yine bir gün A.A.O., yaramazlık yapmıştı. Ben de kendisine vurdum. Bu sırada yüzünü duvara çarptı. S.Y.A.'ya hiç vurmadım. Ben mağdurlara arkadan sarılıp taciz etmedim. Ben çocuklar gürültü yaptıkları ve kavga ettikleri zaman kendilerine terlikle vurduğumu kabul ediyorum” dedi.

“KURS MÜDÜRÜ EŞİMİ ARAYARAK ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN BASKI YAPMIŞ”

Mahkemede beyanda bulunan, E.M.Ç.'nin annesi Z.Ç., “Oğlum bu olay nedeniyle psikolojik olarak ciddi anlamda travma yaşamıştır, tedavi görmüştür. Ayrıca kurs müdürü Selahattin A. dan da şikayetçiyim. Kendisi, eşimi arayarak, ‘Karşı taraf sizin peşinizde' diyerek ortalığı karıştırıyor, kendisi de sorumlu olduğu için olayı örtbas etmek istiyor. Olay ilk duyulduğunda eşimi arayarak şikayetçi olmaması için baskı yapmış ve ikna etmişti. Olaya ben müdahale ettim ve şikayetimi devam ettirdim. Kursa gittiğimde oğlumla yüz yüze de görüştüm. Bana, diğer arkadaşlarıyla görüştüğünü, onlara yapılıp yapılmadığını sorduğunu, onlar da yapıldığını söyleyince olay ortaya çıktı. Ayrıca sanığın görevli olduğu yer, Diyanet'e bağlı olmasına rağmen, sanığı buraya resmi olarak çalıştırmak üzere almayıp, dışarıdan kendi aralarında karar vererek getirip görev vermişler. Şikayetçiyim. En Ağır cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

BABALAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mahkemede beyanları sorulan diğer mağdur çocuklardan birinin annesi de şikayetçi olurken, diğer iki mağdur çocuğun babaları şikayetçi olmadıklarını ve konuyu kapatmak istediklerini söyledi.

188 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Fatih Ö.’nün, 23 Şubat 2021 tarihinden itibaren eğitime açılan kuran kursunda mağdur çocukların eğitiminden sorumlu olduğu, kursun açıldığı tarihten itibaren sınıflarda ve oyun odalarında mağdur çocukları taciz ettiği ve bu tacizin, 18 Mayıs'a kadar devam ettiği belirtildi. Mütalaada ayrıca Ö.’nün, çocukları keratayla ve terlikle ellerine vurarak yaraladığına dair itirafı üzerine de kasten yaralama suçunu işlemiş olduğu iddia edildi.

Mütalaada, Ö.’nün 4 çocuğa karşı, zincirleme şekilde ‘çocuğun cinsel istismarı' ve ‘kasten yaralama' suçlarını işlediği gerekçesiyle 107 yıldan 188 buçuk yıla kadar hapsi talep edildi. Fatih Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME 171 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Öztürk'ün, mağdur çocuklar A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A'ya karşı 4 kez ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı' ve ‘çocuğa karşı eziyet' suçlarından toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar cezalandırılması istendi.