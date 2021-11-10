‘Kürdistan’ paylaşımı yapan akademisyen tahliye edildi

Sosyal medyada 'Kürdistan' paylaşımı yaptığı için gözaltına alınan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. H.K'nın avukatının itirazları üzerine mahkeme, H.K'nın tahliyesine karar verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi H.K. sosyal medyada hesabında yaptığı “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” paylaşımı gerekçesiyle rektörlük tarafından açığa alındıktan sonra dün gözaltına alınmıştı. H.K. çıkarıldığı mahkemece de tutuklanmıştı.

“RUTİN İŞLEMLER BİTTİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILACAK”

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Mehmet Emin Aktar, yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı çıktığını belirterek, “Propaganda iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında iddianame düzenlendi ve dava açıldı. İtirazımı davayı açan Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi ve tahliyesine karar verildi. Rutin işlemler bittikten sonra serbest bırakılacak” dedi.

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