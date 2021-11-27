Kuşadası’nda 24 iş yeri kül oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 24 işyerinin olduğu prefabrik çarşı yangında kül oldu. Alevlerin bitişikteki benzinliğe sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nda benzinlik ile beş yıldızlı tatil köyünün arasında yer alan restoran, kafe, hediyelik eşya işyerlerinin bulunduğu prefabrik çarşıda çıkan yangın 26 işyerinden 24’ünü kül etti.

Sabah 11.00 sıralarında bir işyerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangına önce Kuşadası'nda bulunan iki itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ancak müdahaleye rağmen alevler diğer işyerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri su takviyesi yaparken hızla yayılan alevler tüm işyerlerini sarınca, çevre ilçelerden yardım istendi.

BENZİNLİĞE SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Söke'den takviye itfaiye araçları gelince alevlerin benzinliğe sıçramaması için mücadele başladı. Kuşadası-İzmir Karayolu ile turistik tesislere giden Kuştur sahil yolu trafiğe kapatıldı. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonunda yangın benzinliğe sıçramadan kontrol altına alındı.

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