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Kütahya’da 4 farklı noktada orman yangını! Alevler büyüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine ait söndürme araçlarının yanı sıra alevlere 3 helikopterle de müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 19:02 - 08 Ekim 2021 Güncellenme:
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Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanarak Eskişehir’e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere müdahale ediyor. DHA

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