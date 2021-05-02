Kütahyalı şehit Asan, gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için ilk olarak görev yeri olan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Kütahyalı şehit Ahmet Asan’ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi uçakla Kütahya Zafer Havaalanına getirildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya Emet ilçesinde oturan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için memleketi Kütahya Emet ilçesindeki Kocaalan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehit Ahmet Asan’ın cenazesi Emet ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada ailesinden ve yakınlarından helallık alındı. Anne Havva Asan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kütahya Belediye Başkanı MHP’li Alim Işık, AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, AKP’li Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, askeri ve mülki erkanla protokol üyeleri katıldı.