Kütleler giriş yaptı, İstanbul’da sağanak başladı

İstanbul ve çevresinde etkili olması beklenen sağanak yağış, megakentin bazı ilçelerinde kendisini göstermeye başladı. İstanbul'un kuzeyinden giriş yapan kütleler kameralara yansırken, bir anda değişen havayla boğaz çevresinde yoğun yağış gözlendi.

SOZCU.COM.TR

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Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi’nde, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyordu ve beklenen yağışlar öğlen saatlerinden itibaren bölgeyi etkilemeye başladı.

ARALIKLARLA SÜRECEK

İstanbul’un kuzeyinden şehre giriş yapan kütleler boğaz çevresine yoğun yağış bırakırken, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik düşüş yaşanacak.

BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batı Karadeniz'e kıyısı olan Düzce, Zonguldak, Bartın illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda Perşembe akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde Düzce, Zonguldak, Bartın illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı, metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Tahminde ayrıca sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar olacağı belirtildi.

SAĞANAK MARMARA’YI ETKİLİYOR

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası başta D-100 olmak üzere, yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 karayolunda yağış nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.