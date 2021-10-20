KYK yurdunda kalan öğrenciler: Toplu zehirlenmeler yaşandı, sorumlusu kim?

İzmir Urla KYK Yurdu'nda yetersiz şartlardan dolayı isyan eden öğrenciler eylem düzenledi. Onlarca öğrencinin yemekten zehirlendiğini öne süren öğrenciler, "Bunun sorumlusu kim? Neden gerekli önlemler alınmıyor?" diye sordu.

Sozcu.com.tr

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İzmir'in Urla ilçesinde bulunan KYK Yurdu'nda İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) öğrencileri akşam saatlerine doğru forum gerçekleştirildi. Kaldıkları yurtların yetersizliğinden yakınan öğrenciler, onlarca öğrencinin yemeklerden ötürü zehirlendiğini öne sürdü.

“TOPLU HALDE ZEHİRLENDİLER”

Öğrenciler, forumun ardından Urla KYK Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu önünde ortak basın açıklamasında bulundu. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bugün burada KYK yemekhanesinde yaşanan toplu zehirlenmeler ve diğer çok ciddi sorunlarımızı dile getirmek için toplandık. 10 Ekim 2021 akşamı ve sonrasında KYK yemekhanesinden yiyen öğrenciler toplu halde zehirlendi.

* Ambulanslar öğrencilerin ısrarıyla geldi. Bazı öğrenci arkadaşlar taksiyle hastaneye gitti. Ne KYK yurt müdürleri, ne rektörlük hiçbir açıklama yapmadı.

“SORUMLUSU KİM?”

Öğrenciler, yurt yönetimi ve rektörlüğe şu soruları sordu:

* Rektörlük yaşananlarla ilgili neden açıklama yapmıyor? Yemekhane ihalesini alan yemek şirketinin adı nedir? Kaç öğrenci, neden zehirlendi?

* Bin 500 kişi kaldığı bir kampüste neden geceleri nöbetçi bir sağlık çalışanı bulunmuyor? Yemeklerin ve suyun denetimi nasıl ve ne sıklıkla yapılıyor?

* Musluk suyundaki bulanıklığın ve kokunun nedeni nedir? Neden bilgilendirme yapılmıyor? Zehirlenmelerin sorumlusu kim?

* Öğrencilerin hastaneye ulaşımı için neden servis aracı ayarlanmadı? Yurt tadilatı neden zamanında bitmedi? Yeni yurt neden 4 yıldır bitirilmedi ve ne zaman bitirilecek?

Basın açıklamasının ardından ‘Sağlık, barınma hakkımızdır', ‘İYTE hakkını arıyor' sloganları atıldı.