KYK yurdunda kız öğrencilerin su isyanı

Bartın'da 3 gündür suların kesik olması KYK yurdunda kalan kız öğrencileri çileden çıkardı. Gece yarısı dışarıya çıkan kızlar "su istiyoruz" diye bağırdı.

İsmail AKDUMAN

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Yaklaşık 33 kilometre uzaklıktan kente getirilen içme ve kullanma suyu hattında 2 Aralık günü sabah saatlerinde meydana gelen patlak nedeniyle, Bartın susuz kaldı. Belediye ekipleri boruları tamir etmeye başladı. Bir gün sonra öğle saatlerinde sular tekrar verildi ancak yüksek kesimlere su ulaşmadı. Kentin yüksek yerinde bulunan Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdu da susuz kaldı.

KIZ ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Yurtta kısa süreli su verilmesi ve tanker ile su taşınmasına rağmen zor durumda kalan kız öğrenciler 3. günün sonunda bahçeye çıkarak tepki gösterdi. Yüzlerce kız öğrenci yurt binası önüne ve camlara çıkarak eylem yaptı.

“Suyumuzu isteriz” diye haykıran öğrenciler seslerini duyurmaya çalıştı. Yurda jandarma ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin eylemleri gece geç saatlere kadar devam etti. Bu sırada tankerle yurda tekrar su gönderildi. Sosyal medyadan da tepkilerini dile getiren öğrenciler, kısa süreli verilen suyun bulanık aktığını, 3 gündür duş yapamadıklarını, tuvaleti kullanamadıkları, çamaşırlarını yıkayamadıklarını ileri sürdü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yaşanan su kesintisi üzerine Bartın Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Belediye yaptığı açıklamasında su arızasının neden kaynaklandığını ve yapılan çalışmaları anlatarak, “Bu süreçte yüksek kesimlerde yaşanabilecek olası su kesintisine karşı tedbirli olunması için suyun patladığı ilk dakikalarda gerek Belediye Hoparlörü, gerekse basın yayın kuruluşları ve sosyal medyadan duyurular yapılmıştır.

Onarım çalışması başladığından itibaren öncelikle okullar, hastaneler, yurtlar, kamu kurumları ve Belediyemize ulaşan siteler ile konutlara tankerlerimizle su gönderilmiştir. Akşam saatlerinde basına yansıyan kız yurduna da yurt yönetiminin Belediyemizi her aradığında olmak üzere 180 ton su, tankerle gönderilmiştir. Yarın sabaha kadar gönderilen su miktarı 420 ton civarında olacaktır” denildi.

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