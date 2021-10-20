KYK yurtlarındaki kotalı internet sorunu meclise taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yurtlardaki internet sorununu gündeme taşıdı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yurt başvurusu yapan ancak açıkta kalan 180 bini aşkın öğrencinin olduğunu söyledi. Yurtlarda kalan öğrencilerin de sorunları olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na soru önergesi verdi.

“180 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ AÇIKTA KALDI”

Adıgüzel, şunları söyledi:

“Türkiye'de binlerce öğrenci barınma krizi ile karşı karşıya. Kira fiyatları, devlet yurtlarındaki yetersiz kapasite ve özel yurt ücretleri nedeniyle binlerce öğrenci en temel hak olan barınma ve dolayısıyla eğitim hakkından yoksun bırakılmış durumda.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı'nın 4 Ekim 2021 tarihi itibariyle paylaştığı verilere göre 2021-2022 öğretim döneminde devlet yurtlarına Türkiye genelinde toplam 624 bin başvuru yapıldı ancak 4 Ekim itibariyle bunların yalnızca 440 bini herhangi bir yurda yerleştirildi, 180 bini aşkın öğrenci açıkta kaldı.”

“BU DEVİRDE KOTALI İNTERNET Mİ KALDI?”

Öğrencilerin sıkıntısının yurt bulmakla kalmadığını belirten Adıgüzl, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrenciler beslenme, hijyen, yurtların fiziki koşullarına ilişkin şikayetlerini özellikle sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyor. Bu şikayetlerin en başında ise yurtlardaki internet sorunu var. Öğrenciler 16 GB kotalı internetin yetmediğini, yine altyapıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle internet hızlarının çok yavaş olduğunu ifade ediyor.

Her fırsatta ‘dünyanın en kaliteli yurtlarına' sahip olduğunu söylenen sayın bakana sormak istiyorum: 16 GB size yetiyor mu da öğrenciye yetsin? Bu devirde kotalı internet mi kaldı?”

“16 GB KOTALI İNTERNET HİZMETİNİN GEREKÇESİ NEDİR?”

Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“İnternetin temel bir ihtiyaç olarak değerlendirildiği 21. yüzyılda, öğrencilere 16 GB kotalı internet hizmetinin sunulmasının gerekçesi nedir?

Yurtlarda yaşanan internet sorununa ilişkin gelen şikayetlerin giderilmesine yönelik herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? İnternet hızlarının arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

Hibrit eğitim modelinin ilerleyen süreçte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rolünün artacağı düşünüldüğünde, KYK yurtlarının bu eğitim modeline uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı ile donatılması için 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde konuya ilişkin bir pay ayrılması düşünülmekte midir?”