Lebaleb kongreleri görme, sağlık emekçilerine ceza yağdır!

Zonguldak’ta Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, corona virüs denetimi yaparken girdiği bir eczanede üç çalışana maske ve mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazdırdı.

Çalışanların “Burada hasta yok. Çok dezenfekte çalışıyoruz. Çay ve su içiyoruz” demesine rağmen ceza yazılması talimatında ısrar eden Kaymakam Çorumluoğlu, “Siz itirazınızı edersiniz” diyerek iş yerinden ayrıldı.

Eczaneden çıkarken yanındaki görevlilere cezayı nasıl yazacaklarını da dikte eden Çorumluoğlu, “Tutanağı ‘üç kişinin maskesiz ve bir metre arayla oturduğu tespit edilmiştir’ diye tutun ve bana getirin” diye talimat verdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere tepki yağdı. Vatandaşlar AKP’in lebaleb kongrelerini görmezden gelen yöneticileri eleştirdi.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun Manisa’dan 27. dönem milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkarken; CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Böyle olur AKP’nin kaymakamı. Kongreyi görmez, eczacıya ceza yazar” ifadelerini kullandı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da “Lebaleb kongreleri görmeyen kaymakam emekçiye ceza yağdırıyor” dedi.