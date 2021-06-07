LGS’de şaibe iddiası

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması amacıyla verdiği soru önergesinde, 6 Haziran 2021günü gerçekleşen LGS sınavındaki şaibe iddialarını sordu.

“BİR KİTAPÇIKLA PARALELLİK BİLGİSİ VAR”

Lale Karabıyık önergede, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav 06.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav ile ilgili bazı şaibeli konular basına yansımıştır. 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla paralellik gösterdiği bilgilerine ulaşılmıştır” açıklamasına yer verdi.

BAKAN SELÇUK’A SORULAR

CHP’li Karabıyık, Bakan Selçuk'a sınavlara yönelik sorduğu sorular ise şöyle:

– 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği bilgileri doğru mudur?

– Hangi alanlarda kaç soru bu yayınevinin kitapçığı ile paralellik göstermektedir?

– 2021 LGS soruları daha önce her hangi bir alanda yayımlanmış mıdır?

– İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır?

– 2021 LGS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

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