Listedeki isimleri tek tek sıraladı ve ekledi: Kayırmacılık var, yolsuzluk var!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İŞ-KUR tarafından DSİ kadrolarında istihdam edilmek üzere alınacak işçilerin belirlenmesi için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çekilenkuranın şaibeli olduğunu ileri sürerek, listedeki AKP’li siyasetçilerin akraba ve yakınlarını isim isim açıkladı. Tanal, “Fakir, fukara, gariban olan işe alınmıyor. Kayırmacılık var, yolsuzluk var!” dedi.

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Mahmut Tanal, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, listede işe alınanlar arasında bulunan Karaçizmeli soyadlı kişilerin AKP Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli'nin

yakını olup olmadığının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, “Sözde kura çekildiği

ifade ediliyor. Yıllar önce ben kendi çocuğumun okul kurası sırasında şüphelenip sahneye çıktım ve elimi torbaya soktuğumda iki ayrı bölme olduğunu bu bölmelerinden birisinin kazananların isimlerinin olduğu bölme, diğerinin ise kazanamayacakların isimlerinin olduğu bölüm olduğunu ortaya çıkardım. Şimdi de aynı kuşkuyu duyuyorum” dedi.

HER TARAFTA KAYIRMACILIK!

Mahmut Tanal, sosyal meydan da şöyle tepki gösterdi:

“Yolsuzluk AK Parti’nin paçalarından akıyor. Her tarafta kayırmacılık! Akçakale İŞ-KUR listesi 7. sıradaki Bekir Sıtkı Taştan AKP Milletvekili Ahmet Akay'ın ablasının oğlu, yani öz yeğeni. 12. sıradaki Muhammed Ali Erat, Ahmet Akay'ın danışmanının en yakın akrabası. 15. sıradaki Adnan Başak ise Ahmet Akay'ın en yakın arkadaşının oğlu, 9. Sıradaki Mahmut Yalçınkaya, Akçakale Belediye Başkanı'nın amcasının oğullarından biri. Mehmet Karaçizmeli, Yılmaz Karaçizmeli, Müslüm Karaçizmeli, Mehmet Karaçizmeli, AKP Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli ile aynı soy isimleri taşıyan kişiler ve listeye girmişler. Bu kişilerin AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli ile akrabalıkları var mıdır, yoksa tesadüfen mi listededirler bunun açıklanmasını bekliyorum. Fakir, fukara, gariban olan işe alınmıyor. Kayırımcılık var, yolsuzluk var! İşte örnekleri. Kura çekildiğinde isimlerin bulunduğu torba, kap, kutu her ne ise içindeki gizli ikinci göz bulunmasın mı?”