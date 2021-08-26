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Lösemi hastası olan minik Elisa, Covid-19’dan hayatını kaybetti

Rize’de yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Lösemi hastası olan minik Elisa, Covid-19’dan hayatını kaybetti

Elisa Yenigün lösemi hastalığı sebebiyle Trabzon'da tedavi görüyordu. Covid-19 testi pozitif çıkan Elisa ve ailesi izolasyon için Rize'ye gönderildi.

Evlerinde fenalık geçiren Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ciddi olan 6 yaşındaki Esila Yenigün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

6 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Minik Esila'nın cenazesi Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Yenigün aile kabristanlığına defnedildi. Esila'nın mart ayında lösemi hastalığına yakalandığı ve 6 aydır tedavi gördüğü öğrenildi. İHA

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