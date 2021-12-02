Lütfi Elvan’ın gidişine, Nureddin Nebati’nin gelişine muhalefetten tepki

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi kabul etti ve yerine Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati'yi atadı. Yaşanan gelişme sonrası gece saatlerinde muhalefetten tepkiler gelmeye başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Alınan kararın ardından CHP’den ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Merkez Bankası kasasından döviz bozdurup doları dizginlemeye çalışırken, hop bir gece yarısı operasyonuyla bir bakan gidip, bir bakan geliyor. Söylediğiniz gibi her şey yolundaysa neden piyasayı tedirgin ediyorsunuz? Yok değilse sorumlusu kim?” ifadelerini kullandı.

“YARIN ÇIKIP ‘STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI’ DİYECEKSİNİZ…”

Açıklamasının devamında Adıgüzel, şunları söyledi:

“Şimdi yarın çıkıp “bu da stratejimizin bir parçasıydı” diyeceksiniz. “Yeni bir şeyler deniyoruz” diyeceksiniz. Peki bu denediğiniz “şey”in daha önce denenip başarılı olmuş bir örneği ya da iktisat biliminde kabul gören bir yanı var mı? Hiç sanmıyorum!”

AĞBABA: ‘FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ’ BİR KİŞİYİ DAHA KOLTUĞUNDAN ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ bir kişiyi daha koltuğundan etti. Lütfi Elvan da Başkanlık Sistemine özgü bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Hep söyledik: Yüz tane Bakan, bin tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur” ifadelerini kullandı.

ANTMEN’DEN FOTOĞRAFLI AÇIKLAMA

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Nureddin Nebati ile ilgili şu paylaşımı yaptı: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Pardon, ‘görevden affını’ istedi. Yerine şu fotoğraftaki Nureddin Nebati Maliye Bakanı olarak atandı.

UYSAL: SONUNDA ADINI KOYDUNUZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya paylaşımında görev değişikliği kararını, “Sonunda adını koydunuz; Maliye ve Hazine Bakanlığını, şube müdürlüğü düzeyine indirdiniz!” ifadeleriyle yorumladı.

“ANCAK KİŞİLİĞİ HİÇLEŞTİRİLMİŞ SEFİLLER GÖREV KABUL EDİYOR”

Uysal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ne parti içinden ne de piyasadan biraz olsun itibarı, kariyeri, kredibilitesi ve utanma duygusu olan hiçbir kimse görev kabul etmiyor! Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi AKP ve Lideri Erdoğan için! Ancak kişiliği hiçleştirilmiş sefiller görev kabul ediyor!”

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