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Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı.

Yayınlanma: 14:48 - 12 Kasım 2021 Güncellenme:
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Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dosya, Türkkan’ın milletvekili olması nedeniyle Ankara’ya gönderildi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı’na gönderildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a havale etti.

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