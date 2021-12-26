Maden ocağını açtırmamak için gece-gündüz nöbet tutuyorlar

Kütahya Merkez Doğluşah Köyü Çam Beyi mevkiindeki mera alanına yapılmak istenen maden ocağına köylüler karşı çıkıyor. Maden ocağı yapılmaması için imza kampanyası başlatan ve 1300'ün üzerinde imza toplayan köylüler, madencilerin alana girmemesi için gece-gündüz demeden nöbet tutuyor.

Kemal ATLAN

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Kütahya il merkezine bağlı Doğluşah Köyü’nde açılacak maden ocağına karşı çıkan köylüler, mera alanlarının yok olacağını belirterek maden ocağının açılmaması içim imza kampanyası başlattı.

MADENCİLERİ MERALARINA SOKMAMAK İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Kütahya il merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Doğluşah Köyü'ne yapılması planlanan feldspat madeni arama ve üretimi ile kırma tesisi yapılacak olmasına köy sakinleri tepki gösteriyor. Maden ocağının mera alanı üzerine kurulacağını belirten köylüler, su kaynaklarının yok olması ve topraklarının verimsiz hale gelmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Bölgenin 3 bin yıllık Friglerin yaşadığı bölüm olduğunu ve köyün hayvanlarının otlatıldığı mera alanı olduğunu belirten köy sakinleri maden ocağına karşı imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 1300 imza toplayan köy sakinleri ocağın kurulmasını engellemek için yetkililerden yardım bekliyor. Köy sakinleri ayrıca mera alanının girişine koydukları konteynır tarzı bekçi kulübesinde gece-gündüz nöbet tutarak madencilerin alana girişini engellemeye çalışıyor.

TURİZM ALANI OLMASI GEREKEN YER, MADEN OCAĞI OLACAK

Doğluşah Köyü sakinlerinden Osman Göbet, madene izin vermeyeceklerini ifade ederek, “Afyonkarahisar gibi bizde Frig Vadisi'nde turizm yapmak istiyoruz. Frig Vadisi'nin tanıtımı için hazırladığımız projemize destek isteyeceğimiz yerde, madenin açılmaması için yalvaran, aciz bir duruma düşürüldük.

Bölgede ayrıca su kayakçılığının yapılacağı tesisler de kurmak mümkün. Buradaki doğal yapıyı bozuyorsunuz. Doğluşah’da gölet var. Burada ormanı ve hayvancılığı da bitireceksiniz. Bu mera, bu orman, binlerce ağaç yok olacak, Sofça Gölü yok olacak. Biz sonra ne yiyeceğiz?” dedi.

SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ

Yıllardır emek verip gözleri gibi korudukları bölgeye basit bir kararla maden ocağı açılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Göbet,

“Madenciye verilen destek, kredi bize verilsin, biz köyümüzün derneği olarak bu bölgeyi turizme kazandıralım, yapılmayanı yapalım. Daha önce gölümüz bizden izinsiz kiralandı, evlerdeki incik suyumuz kesildi, yollarımız yıllarca yapılmadı. Her köye yapılan hizmetler en geç bize geldi sesimizi çıkarmadık.

Fakat maden son noktadır. Bu maden bizi hiçe saymaktır. Halk olarak görmemektir. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Burası bizim manevi hassas noktamızdır. Burası bizim mesire alanımız otlağımızdır. Burası bizim hayvanlarımızın geçiş alanıdır. Burası bizim turizm yapmayı planladığımız alandır. Biz devlete millete madene karşı değiliz. Fakat burası maneviyatımızdır. Maden kurulmaması için sonuna kadar direneceğiz” şeklinde konuştu.

KÖYÜMÜZDE HAYVANCILIK BİTECEK

Doğluşah Köyü Sevenler Derneği yöneticisi ve köy azası Hüseyin Zeybek de maden ocağı yapılması planlanan alanda hayvanlarını otlattıklarını ve maden ocağının yapılması durumunda köyde hayvancılığın biteceğini söyledi. Hayvancılığın en çok lazım olduğu bir dönemde köyün içi sayılabilecek bir alana maden ruhsatı verilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Zeybek şunları söyledi:

* Bu bölge 3 bin yıllık Friglerin yaşadığı bölümdür.

* Köyümüzün hayvanlarının otlatıldığı , hayvanların geçiş güzergahının olduğu bölümdür.

* Bu bölge köyümüz için kutsaldır. Burada bulunan tekke-yatırın olmasından dolayı bu bölgeden ot dahi koparılmamaktadır. Bu bölgeye gözümüz gibi bakmaktayız.

* Köy derneğinin kooperatif kurma çalışmaları ile burada turizm yapılması planlanmaktadır. Motosporcularının konaklaması, doğa yürüyüşleri, atv turları gibi etkinlikler yapılarak köy tanıtımı için çalışmalar yapılacaktır.

* Ekonomimiz için tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm önemlidir. Aynı şekilde bizim köyümüz içinde önemlidir. Madenin açılması ile hayvancılık, ormancılık, tarım ve turizm bitecektir.

* Bu bölge köyümüzün mesire alanıdır. Köy şenlikleri, piknikler, yağmur duası, hacca giden insanların verdiği yemekler bu bölgede yapılmaktadır.

* Bu bölgenin alt kısımlarında tarlalar ekilemez hale gelecektir.

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