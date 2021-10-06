Maden şirketi yerleşim yeri yakınında dinamit patlattı, evler ve su kaynakları zarar gördü

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Çayırköy’de maden şirketinin dinamit patlaması sonucunda birçok evin ve köyün su kaynaklarının zarar gördüğünü iddia eden Çayırköy Muhtarı Emre Özdoğan, “Geçtiğimiz günlerde firma bir patlatma yaptı bu patlatmadan dolayı 3 tane vatandaş yaralandı” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Maden ilçesi Çayırköy mezralarında yerleşim yerine yakın yerlerde özel bir maden şirketi tarafından yapılan dinamit patlamalarından 30 evin zarar gördüğü ve su kaynaklarının kuruduğu ileri sürüldü.

Çayırköy Muhtarı Emre Özdoğan, 2017’den beri süren maden çalışmalarının evlere, su şebekesine ve tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

“EVLER HASAR ALDI, SU KAYNAKLARI KURUDU, YOLLAR ÇÖKTÜ…”

Maden şirketinin yapmış çalışmalardan dolayı köylerin zarar gördüğünü belirten Çayırköy muhtarı Emre Özdoğan, şöyle konuştu:

“Maden ilçemizde 2017'den beri Eti Gümüş Maden Bakır İşletmesi yukarı meydancık ile aşağı meydancık mezra arasında açık işletme yöntemiyle faaliyet göstermektedir. Yukarı meydancık mezrası 500 metre aşağı meydancık mezrasına 750 metre mesafesinde son 1 yıl içerisinde haftada 7-8 ton arası dinamitle patlatmalar yapıyorlar.

Bu patlamalar sonucunda 30 evde hasarlar oluştu. Şirkete ait 50 tonluk iş makinalarının köy grup yolunu kullanmaları nedeniyle yolun alt yapısı çöktü. 500 dönümlük arazimizin sulama amaçlı kullanılan gözelerde yapılan patlamalardan dolayı su kaynakları maden çalışması yapılan yöne doğru kaydı ve su kaynakları kurudu.

Biz bu firmanın çalışmalarından dolayı verdiği zararlar ilgili yetkililerle defalarca konuştu. Madenciliğe karşı olmadığımızı ama yanlış ve tedbirsiz çalışmalardan dolayı köylülerin evlerine ve çevreye verdikleri zararların düzeltilmesini istedik. Şuan bizim tapulu arazilerimizle maden ocağı arası 30-40 metre.”

“PATLAMADAN DOLAYI 3 VATANDAŞIM YARALANDI”

Maden şirketinin yapmış olduğu dinamit patlamalardan dolayı 3 kişinin yaralandığını belirten Özdoğan, “Geçtiğimiz günlerde firma bir patlatma yaptı bu patlatmadan dolayı 3 tane vatandaşım yaralandı. Yapılan bu çalışmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Yapılan çalışma esnasında yaralanan vatandaşlarımız işletme sorumlusu, saha sorumlusu ve patlamayı yapan şahısları hakkında suç duyurusunda bulundular. Yukarı meydancık mezrasında bir hafriyat döküm alanı var buraya dökülen hafriyatta herhangi bir yağışta kayması durumunda su kaynaklarını ve köye tehlikeye sokacak bir durumu var” ifadelerini kullandı.