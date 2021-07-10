CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanla yaptığı son diyaloğunu söyle anlattı:

“Ali Faik İnter ve Başkan Çetin ile TBMM'de görüştüm. Görüşme sonrası Meclis'te benim odamda oturuyorlardı. Çay söyleyecektim. ‘Yemek yediniz mi?' dedim. Tahir Çetin ‘Madenci hiç tok olur mu Özgür Bey. Karnımız aç' dedi. Son yemeği birlikte yedik. Ben yolcu ettim. Yumruklarımızı birbirine vurduk. Akşam 22.30'da beni aradı. ‘Sağ olun biz şimdi dönelim. 4 gündür arkadaşlarımız perişan. Haftaya salı geleceğiz' dedi. Doblo'ya iki kişi binmişler. Soma'ya 10 kilometre kala kaza olmuş. Arabayı Ali Faik kullanıyor, uyuya kalmış ve kaza oluyor. Ölüme de doymuyor bu Soma madencilerimizin kaderi… Sabah 06.00'da telefon çaldı, ‘Eyvah' dedim. Sonrası böyle… Çok üzüntülüyüz, kahroluyoruz.”

AYAKKABILARI BİLE YOK

Özel sözlerine şöyle devam etti: “Önceki akşam son görüşmemizde ‘Çetin başkan bu Ankara'ya kaçıcı gelişin?' diye sordum. ‘15 olmuştur' dedi. Bir tane Doblo arabaları var onunla gider gelirler. Ali Faik'in babası 18 yıl önce madende hayatını kaybetmişti. Bunlar dünyanın en gariban sendikası. Ayaklarında ayakkabı yok. Maaş falan da yok. Dernek gibiler, direniş sendikası, terlikle dolaşıyorlar. Sendika başkanı ama paralı falan değiller.''

O OCAĞA GİRENLER SAĞLAM ÇIKMADI

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, son anlarını paylaştığı madenciler ve sendikanın avukatı Mürsel Ünder ile Meclis kulisinde bu fotoğrafı çektirdi. En sağdaki Ali Faik İnter ile yanındaki Tahir Çetin, dün kazada öldü. Özel'in solundaki Ali Kandemir madende gözünü, sağındaki Metin Arslan ise parmaklarını kaybetti.