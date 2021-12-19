Madenciler uyardı: O madende ölüm riski devam ediyor

İzmir Kınık ilçesinde Polyak Madencilik'e ait maden ocağında yaşanan göçükle birlikte çok sayıda madencinin yaralanmasının ardından Bağımsız Maden İş Sendikası, ocakta ölüm riskinin halen devam ettiğini açıkladı.

İlker KILIÇASLAN

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İzmir'e bağlı Kınık ilçesi Emlakdere Köyü yakınlarında faaliyet gösteren Polyak Madenciliğe ait maden ocağında 18 Aralık günü saat 21.30 patlama göçük meydana geldi. Olayda yaralanan birçok maden işçisi çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

İzmir Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yaşanan patlamayla ilgili ilk önce 8, ardından 22, 46 ve 56 madencinin hafif şekilde yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Bağımsız Maden İş Sendikası yetkilileri yaşanan olayın ardından yaptığı hastane ziyaretlerinde yaralı sayısının 51 olduğunu açıkladı.

MADEN OCAĞININ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR: DENETİM YAPILMADAN AÇILMASIN

Bir çok maden işçisinin yaralandığı patlamanın ardından Bağımsız Maden İş Sendikası, patlamanın yaşandığı maden ocağının önünde basın açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptıkları hastane ziyaretlerinde yaralı madenci sayısının 51 olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, yaralanan madencilerin bir çoğunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğunu ve yaralı madenciler ile yaptıkları görüşmelerde maden ocağında bir patlama yaşandığını ifade ettiklerini dile getirdi.

Çakır yaptığı açıklamada, patlama yaşanan maden ocağında bir takım eksiklerin yaşandığı konusunda birçok kez işletme sahiplerini uyardıklarını, ancak uyarıların dikkate alınmayarak çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Açıklamasında patlamanın yaşanmasını ardından ocakta üretimin halen devam ettiğini söyleyen Çakır, yetkililere çağırıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Savcılık ve bilirkişilerin yer altında yaptığı denetimler sonucunda ocakta herhangi bir sorun olmadığına, ocağın çalışabileceğini tarafımıza söylemiştir ve gündüz vardiyasıyla ocak çalışmaya başlatılmıştır. Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir.

Yani ocakta halen daha ölüm riski devam ediyor. Bu nedenle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden, denetçilerden çalışılabilir izini alınmadan işçilerin üretime başlatılması çok büyük sakınca taşımaktadır. Bu denetimler yapılmadan yaşanacak her türlü üzücü olayın sorumluluğu işletme yöneticilerine, bilirkişilere, Çalışma ve Enerji Bakanlığı’na aittir. Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun.”

“EN AZ İŞVEREN KADAR YETKİLİ SENDİKA DA BU OLAYDA SORUMLUDUR”

Basın açıklamasında söz alan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Resul Demir ise, yaşanan patlamada maden ocağı işletmesi kadar madendeki yetkili sendika Hak-İş'e bağlı Öz Maden İş Sendikası'nında sorumlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“İşletme içerisinde, işletme yönetimin kayırma, tehdit pratikleriyle toplu sözleşme tarafı yapılmış Hak-İş/Öz Maden-İş Sendikası, hiçbir İSİG denetimlerine tabi olmamış, işçiler lehine işletme yöneticilerini uyarmamıştır. Patronların sopası gibi davranan sarı sendikacılık işçilerin hayatının tehlikeye atılmasının önünü açmaktadır. En az işveren kadar sarı sendikada bu olaydan sorumludur. İşveren anayasal hakları bir kenara iterek işçilerin sendikal özgürlüğü konusunda tarafgir davranmaya son vermelidir. Bu husus İSİG kuralları açısından da çok kritiktir.”

Basın açıklamasında son olarak söz alan Bağımsız İş Sendikası Avukatı Yağız Timoçin ise, maden ocağında savcılıkla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü dile getirerek, “ Savcılık nezdinde soruşturma yürütülmeye başlanmıştır. Bu soruşturma kapsamında gerekenler yapılmazsa biz de gerekli yerlere başvuruda bulanacağız. Tüm sürecin takipçisi olacağız. Sorumluluğu olan herkesin tespit edilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

CHP MİLLETVEKİLLERİDE ZİYARETLERDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından CHP İzmir Milletvekilli Sevda Erdan Kılıç ile CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ilk olarak olayın yaşandığı maden ocağına giderek yetkililerden bilgi aldıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı madencileri ziyaret etti.

Soma’daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin acısını halen yüreğinde taşıdığını belirten Kılıç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıllarda faaliyete başlayan bu madendeki patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tek tesellimiz, vefat eden işçimizin olmamasıdır. Grizu patlaması sırasında basınç ve patlamanın şiddeti nedeniyle durumu diğer işçilerimize göre biraz kötü olanlar var. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, Bergama, Dikili, Soma, Kınık ve Kırkağaç ilçe başkanlarımızla birlikte yaralılarımızı gece boyunca hastanelerde ziyaret ettik. İşçilerimizin aileleriyle görüştük, yetkililerden bilgiler aldık. Hepimize geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle kötü bir gün yaşamayız.”

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