Madenler ve RES’ler için, sıra Kartal Dağı’na geldi

İzmir'in Tire İlçesi ile Aydın’ın Germencik ilçesi arasında yer alan Kartal Dağı eteklerindeki Halkapınar, Mehmetler, Üzümler, Küçükkale, Büyükkale, Dampınar ve Habibler köylerin üzerine Rüzgâr Enerjisi (RES) Santralı ve Patlatmalı Mobil Kırma Eleme Tesisi kurulması için ÇED süreci başlatıldı. Yöre sakinleri ayaklandı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir ile Aydın il sınırlarında kızılçam ve sandal ağacı ormanları, endemik bitkiler, binlerce yıllık arkeolojik kültür varlıkları ile dolu olan Kartal Dağı’nın da taş ocağı ve RES'lere teslim edilmesine yönelik ilk adım olan ÇED süreci başlatıldı. Kartal Dağı Koruma Platformu ile yöre sakinleri de dağlarının talan edilmemesi için harekete geçti. Platformdan yapılan açıklamada, “Dağlarımızı patlatacaklar, çıkan taşları dağda kontrolsüzce gezdirecekleri devasa tırların üzerine kurulmuş tesislerde kırıp mıcır yapacaklar.

Ormandaki ağaçları keserek açacakları yine devasa genişlikteki yollardan rüzgar türbinlerini dağa çıkaracaklar ve Temiz!!! enerji üretecekler. Sonra da bu elektriği ormanı, zeytinlikleri, incir bahçelerini, köyleri delik deşik ederek döşeyecekleri kablolarla Elektrik Dağıtım Merkezine ulaştıracaklar ve üretim süreci boyunca da köylerin yaşam alanlarına çok yakın yollarda yoğun bir araç trafiği, gürültü, hava ve çevre kirliliği yaratarak ekosistemi tahrip etmeye devam edecekler” ifadeleriyle tepkiler dile getirildi.

“TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR OLUŞACAK”

Açıklamada ekosisteme zarar vermeden yapılacak yatırımlara değil, ekolojik dengeyi alt üst edecek, iklim ve yaşam koşullarını bozacak vahşi projelere karşı olduklarının altı çizilerek, “Yöre halkı olarak Paris İklim Anlaşmasının TBMM de kabul edildiği, Cumhurbaşkanlığınca ‘Yeşil Mutabakat' anlayışının hayata geçirildiği bugünlerde her boyutta telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşturacak bu projeye ait ÇED sürecinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz” denildi.

PROJEDE NE VAR?

ÇED raporunda yer alan bilgilere göre; “Dampınar Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Mobil Kırma Eleme Tesisi” projesinde 11 adet türbin yer alıyor. Aynı proje Seyyar Taş Ocağı İşletmesini de kapsıyor. ÇED Başvuru süreci bu iki konuyu içerek şekilde başlatılmış olmasına rağmen dosyasında Taş Ocağı projesi hakkında; kapasite, patlatma yapılacak koordinatlar, kullanım fazlası malzeme ve pasanın miktarı, depolanma yerleri, bertaraf şekli ile ilgili hiçbir bilgi yer alıyor.

Proje Sahası; yerleşim yerlerine yakın, Mera ve Tarım Arazilerinden oluşuyor. Bölgede Türkiye'nin en kaliteli incirlerin yetiştiği incir bahçeleri, zeytinlikler ve ülkemizin en verimli tarım arazileri, süt inekçiliği, koyunculuk, arıcılık faaliyetleri var. Kartal Dağı, eteklerindeki köylerle birlikte tüm Küçük Menderes ovasını besleyen su kaynaklarını da içine alıyor.

İlginizi Çekebilir Maden için köyü boşaltacaklar