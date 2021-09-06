Magandalar, genç kızlara dehşeti yaşattı! Yumruk ve tekme atıp yerlerde sürükledi

İstanbul Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, sitede magandalar tarafından feci şekilde darp edildi. Genç kızların saçını çekerek yumruk ve tekmelerle saldıran magandalar, bir de yere düşen genç kızı saçından tutarak sürüklemeye çalıştı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı.

SÖZLE TACİZ ETTİLER

Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı. Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ

Kavga sırasında magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü. Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ANNE DE DAYAK YEDİ

Kavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.'nin annesi Aslı A., aşağı inerek kavgaya ayırmak istedi. Magandalar anne Aslı A.'ya da yumruk atarak yere düşürdü.

Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Genç kızları darp eden magandalar daha sonra araca doğru yönelmek istedi. Bu sırada magandalardan biri tekrar dönerek genç kıza bir daha yumruk atıp, araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

MAGANDALAR KAYIPLARA KARIŞTI

Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda magandaların bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Esenyurt'ta hastane ziyaretinden dönen genç kızların magandaların saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızlarla magandaların tartıştığı, daha sonra ise genç kızlara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları görülüyor. İHA

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