Mahallede korku dolu anlar! Alev topuna döndü

Tokat’ın Niksar ilçesinde bahçedeki barakada çıkan yangın, yan tarafta bulunan iki katlı ahşap eve sıçradı. Alev topuna dönen barakanın yanışını izleyen mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

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Ayvaz Mahallesi Hıdır Sokakta Hüseyin E.'ye ait barakada kadınlar tarafından sobada süt kaynatıldığı esnada bir anda etrafa sıçrayan ateş ile barakayı duman ve alevler kapladı.

Alevlerinde yükseldiği anda kadınlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye haber verildi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, barakayı alev topuna çevirirken, alevler bahçenin yanında bulunan Engin E.'ye ait iki katlı ahşap evin çatısına da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait birde arazöz gönderildi. Öte yandan yangın yakınında bulunan bir ahırdaki hayvanlar da vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA