Mahalledeki bina yıkımı tehlike yarattı
İstanbul Güngören'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın duvarlarında çökmeler yaşandı.
İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan apartmanın hemen bitişiğindeki Raziye Kaynar Apartmanı ise tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Apartmanın sakinleri yıkım esnasında apartmanı boşaltarak gün boyu sokakta bekledi. İş makinelerinin yıkımı sırasında mahalle toz ve duman altında kalırken, Raziye Kaynar Apartmanı'nda bir dairenin balkon duvarı yıkıldı.
Apartman sakinleri yıkımın kontrolsüz ve kaçak yapıldığını öne sürerek yetkili mercilere şikayette bulundu.