Manavgat’ta büyük felaket: 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi mahsur kaldı

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor.

Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesin’e kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı.



Alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşı jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler küçükbaş hayvanlarını sürü halinde önüne alarak mahalleden kaçtı.

Manavgat merkeze yaklaşan alevler nedeniyle gökyüzü de kızıla döndü. Otomobilleriyle alevlerden kaçan vatandaş, mahalle girişinde Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletiliyor. Gözyaşıyla yanan evlerini uzaktan izleyen mahalle sakinleri ise Manavgat merkezin alevlere teslim olmasına çok az kaldığını söyledi.

Turizm çalışanı Hasan Ünal, yangının gece saatlerinden itibaren hızla Manavgat merkeze doğru ilerlemeye başladığını söyledi. Yangının ilk çıktığı nokta olan Yeniköy mahallesine 25 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi’nde oturan Ünal, “Çocuklarımı ve eşimi aracıma aldım. Tüm mahalleleri dolaştım. İnsanları uyardım. İshak Saidi bölgesinde yangının olduğunu söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kornaya bastım ama kimse kalkmadı. Kalksalardı herkes bir yerden tankerle su sıksaydı yangın bu kadar ilerlemezdi. Burası Manavgat merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Yarım saate merkeze iner” dedi.

Yangının başladığı yerle Ulukapı Sülek Mahallesi arasında 25 kilometrelik mesafe ve bir ırmağın geçtiğini anlatan Mustafa Ay, “Buraya gelen yangın sanırım Akseki tarafından geldi” dedi.

Ahırdaki hayvanlarını son anda kurtardığını gözyaşlarıyla ifade eden Galip Kara, “Evden kaçtım ben. Ahırdaki hayvanlarımı salıverdim. Eşimi ve çocuklarımı alıp kaçtım. Canımızı zor kurtardık. En son tepeden baktığımda mahalle komple yanıyordu. Yangın Manavgat merkeze geliyor” diye konuştu.

Geceyi ayakta ve uykusuz geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Ayşe Güven, evine alevlerin henüz ulaşmadığını ancak ulaşacağı korkusu yaşadığını sözlerine ekledi. Yangın nedeniyle daha önce boşaltılan Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Kalemler mahallelerinde birçok eve hasar görmüştü.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat’taki orman yangına ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli Kepez’de 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakdemirli şöyle konuştu:

* Devam eden yangınlar; Adana Karahisarlı, Adana Poz, Adana Kozan’da da üç ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli’de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki’de çıkan bir yangın hâlâ devam ediyor.

* Kayseri Yahyalı’da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin’de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke’de devam eden yangının yüksek gerilim hattından dolayı olduğu düşünülmekte.

* Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki’de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum.

* Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil. Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka uymamız gerekir diye düşünüyorum.

62 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangına ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.