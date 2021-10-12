Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan öğrenciler için yeni bir hizmet devreye aldı. Duyuruyu yapan Mansur Yavaş, evini kiraya vermek isteyen vatandaşlar ile öğrencileri buluşturan portalın hizmete başladığını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente üniversite okumaya gelen ve kiralık ev arayan öğrenciler için ev arama portalı oluşturdu.

Yavaş, gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Ankara’da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz.

* http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası.