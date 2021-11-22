Mansur Yavaş duyurdu! Ulaşımda yeni dönem

Ulaşımda yeni uygulamayı duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların saat 19.00'dan sonra EGO otobüsleriyle istedikleri yerde inebileceğini belirtti.

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Ankara’da toplu ulaşımda alınan yeni kararı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan duyurdu. Kadınlar için hazırlanan projeyi açıklayan Yavaş şu ifadeleri kullandı;

“İSTEDİKLERİ YERDE İNECEKLER”

“Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00’dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz.”

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