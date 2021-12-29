Mansur Yavaş, fenomen ‘Che Teyze’ ile bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde oldukça popüler olan el emeği ürünlerini satarak yaşamını sürdüren Zehra Teyze ile bir araya geldi

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Ankara Kızılay’da kendi ördüğü yün eşyaları satan ve Che Teyze olarak bilinen 70 yaşındaki Zehra Canan, bir sokak röportajı sırasında ülke sorunlarına değindiği çarpıcı mesajlar ile sosyal medyada fenomen oldu.

İlkokul mezunu olan Zehra Canan, bir ekonomist kadar bilgili, değme siyasetçi kadar donanımlı, bir diplomat gibi bilgili olması ile kamuoyunu epey şaşırtmış ve ilgi odağı olmuştu…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Zehra Teyzenin bir araya geldiğini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

* ABB Başkanı @mansuryavas06, el emeği liflerini satan ve son günlerde kamuoyunda sıkça yer alan Zehra teyze ile bir araya geldi.

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