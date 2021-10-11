Mantarı yiyen hastanelik oldu

Samsun'un Havza ilçesinde 2'si çocuk 8 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

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Havza ilçesinde Ereli Mahallesi’nde oturan S.S., Çamyatağı Mahallesi’nde oturan B.C., Kavak ilçesinin Aşağı Çirişli Mahallesi’nde oturan F.T., Kaya Mahallesi’nde oturan H.Ş. ile çocukları Y.Ş. ve Y.Ş., Canik ilçesinin Dereler Mahallesi’nde oturan N.D. ile Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde oturan S.K. araziden topladıkları mantarları yedi.

Kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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