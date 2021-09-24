Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Adayların ilgili birimlere; 8 Ekim tarihine kadar ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…