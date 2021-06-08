Marmara Denizi’ne dökülen derede kirlilikten geçilmiyor

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, evsel ve kimsayal atıklarla 103 kilometrelik bir yolculuk sonucu Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı’ndan sonda Gemlik Körfezi’nden denize dökülen Karsak Deresi’nin içler acısı durumuna da dikat çekti.

“KARSAK DERESİNİN YANINDA DURMAK ÇOK ZOR KOKUYOR”

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke ile birlikte Karsak Deresi’nde incelemelerde bulunan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Hem evsel hem de sanayi atıkları nedeniyle Karsak Deresi’nin yanında durmak çok zor. Kokuyor. Rengi katran karasına dönüşmüş. Arıtılmadan dereye salınan evsel ve kimsayal atıklar nedeniyle Karsak Deresi’nin durumu da maalesef daha önceleri gündeme taşıdığımız Nilüfer Deresi gibi. Taşıdığı bütün pislikleri Gemlik Körfezi’ne döküyor” sözleriyle kirli derelerin varlığına bir kez daha dikkat çekti.

“SORU ÖNERGELERİNE ALDIĞIMIZ YANITLAR YETERDİ KALDI”

Kestel’de Mandıras, Yenişehir’de Kocasu ve Boğazköy Barajı ile Karacabey Canbalı Deresi’ndeki kirlilik ve balık ölümlerini soru önergeleriyle Meclis gündemine taşıdıklarını dile getiren CHP’li Kayışoğlu, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar verdiğimiz soru önergelerine aldığımız karşılıklar bize hiçbir şey yapılmadığını, yapılmasına yönelik de bir çaba olmadığını gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda denetim görevini üstlenenlerin sabah 08.00 akşam 17.00 mesai anlayışıyla çalışmaması gerekir. Derelerimizi, akarsularımızı kirletenler zaten devletin uykuya geçtiği bu saatleri tercih ediyorlar. Bu birimlerde çalışanların mesai kavramı yeniden ele alınmalı, günün koşullarına cevap verecek hale getirilmeli.”

SANAYİCİLERE SESLENDİ

Çevre duyarlılığını kaybetmiş sanayicilere de çağrıda bulunduğunu ifade eden Kayışoğlu, “Yapmayın, kirletmeyin, siz de bu çevrede yaşıyorsunuz. Doğal güzelliklerimizi, akarsularımızı, derelerimizi, dağlarımızı, denizlerimizi daha fazla kar uğruna heba etmeyin” dedi.