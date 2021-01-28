Marmara Üniversitesi’nden ‘Tayyip’e sor’ soruşturması

Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Dr. Bülent N. N.’nin hazırladığı final sınavı sorularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik cümleler dikkat çekmişti. Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada, “Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının, 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, “Introduction to Economics I” dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullandı.

BU SORULAR SORUŞTURMA GETİRDİ

Öğretim Üyesi Dr. Bülent N. N.’nin sorduğu soruların bazıları şu şekildeydi:

* Öğrencilerden “Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?” sorusunun cevaplandırılmasının istendiği bir soruda, “Tayyip’e sor” şıkkına yer verildi.

* Bir başka soruda ise “Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?” ifadesi öğrencilere yöneltiliyor. Cevaplar arasında “Tayyip her zaman kazanır” şıkkı bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!”