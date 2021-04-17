Marmaris’te plaj için ağaçlar kesildi

Bin 149 kilometrelik sahile sahip olan Muğla'nın Marmaris ilçe merkezi ile İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik doğal plaja ücretsiz halk plajı yapılmaya başlandı. Ancak çalışmalarda ağaçların kesilmesi çevrecileri isyan ettirdi.

Yıllar önce de aynı yere yakın bir işletmenin köpük banyosu yaparak denizi kirletmesi ve yüksek ücretlerin alınmasıyla birlikte çevrecilerin şikayeti üzerine iş yeri kapatılmıştı. Şimdi daha önce kapatılan bu iş yerinin hemen yanında yer alan ve hala hazırda plaj olarak da kullanılan İçmeler Altın Sahil mevkiinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz halk plajı inşaatı çevrecileri ayaklandırdı.

AĞAÇLAR KESİLİP BETONLAŞMA BAŞLAMIŞ

Bölgede ağaçların söküldüğünü ve yapı olarak betonlaşma yoluna gidildiğini gördüklerini belirten Marmaris Kod 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

Betonlaşmaya tepkisini dile getiren Tavityan, “Yapılan işlem derneğimiz bir kenara hiçbir şey adına kabul edilebilir bir durum değildir. Madem ki böyle bir yer yapılacak hiç değilse yeşil korunmalı, betonlaşma yerine daha doğal yapılar tercih edilmeliydi. Şimdiye kadar ücretsiz olarak kullanıma açık olan Altın Sahil Plajı’nda, sandalye ve termosunu alan halkımız denizden de faydalanarak, ekonomik olan bir gün geçirmekteydi. Zaten halk plajıydı, buna ne gerek vardı?” diye sordu.

RANT ÖNCESİ HALK PLAJI KILIFI MI?

Halk plajı işletmesinin hizmete girdikten sonra ihale edilip edilmeyeceğini, şezlong, otopark ve büfelerin halkın mevcut özgürlüğünü elinden alıp almayacağını net olarak öğrenmek istediklerini belirten Ersan, “Çay kaç lira olacak? Kapıya yiyecek içecek sokmak yasaktır tabelası asılacak mı? Kısaca bu özgür alan ranta açılacak mı? İhale yapılacaksa koşullar ne olacak? Bu ihaleler olacaksa Marmaris halkı ve esnafının yararına mı olacak? Soruyoruz! Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği olarak bu ve bunun gibi halk plajlarını büyüteç altına alıyoruz. Sıkı takipçisi olacağız” dedi.

BELEDİYE, “PLAJLA İLGİMİZ YOK”

Çevrecilerin isyanı üzerine Marmaris Belediye Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak şunları vurguladı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı 16.09.2020 tarih ve 2245990 sayılı yazı ile Marmaris Milli Park sınırları içindeki 7 bin 78,55 metrekare yüzölçümüne sahip alana halk plajı olarak değerlendirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis etmiştir. Bu alana ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünün yer teslim tutanağı düzenlenmesi talep edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 07.12.2020 tarih ve 932302 sayılı yazı ile belediyemize ücretsiz halk plajına yapı ruhsatı düzenlenmesi için talepte bulunmuştur. Yapılan incelemeler doğrultusunda halk plajına hizmet edecek tamamlayıcı birimler İmar Kanunun 26. Maddesine istinaden “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir” denildiğinden inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.”

“PLAJA BAKANLIK TALEBİNE GÖRE İMAR RUHSATI DÜZENLEDİ”

Söz konusu çalışmanın belediye tarafından yapıldığına dair oluşan algının yanlış olduğunun da belirtildiği açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan tahsisin neticesinde oluşan bu düzenlemeye göre belediyemiz bakanlıktan gelen talebe ve imar kanununa göre ruhsat düzenlemiştir. Çalışma tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uhdesindedir” ifadeleri kullanıldı.