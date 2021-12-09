Marmaris’ten gelen sel görüntüleri yürek burktu

Geçtiğimiz yaz çıkan yangında binlerce hektarlık zümrüt yeşili ormanlık alanı küle dönen, geçen hafta sonu da sel felaketine uğrayan Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’ndeki tek katlı evler hala balçıktan temizlenemezken, denize inen atıklar Marmaris Limanı'na kadar ulaştı.

Mustafa SARIİPEK

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Geçtiğimiz yaz çıkan yangında binlerce hektarlık zümrüt yeşili ormanlık alanı küle dönen, geçen hafta sonu da sel felaketine uğrayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. İçmeler Mahallesi’nde özellikle konutlar hala balçıktan temizlenemezken, denize inen atıklar Marmaris Limanına kadar ulaştı. Deniz bünyesine kabul etmediği atıkları geri göndererek Marmaris sahilini çöp deryasına dönüştürdü. Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu balçıktan gözükmüyor. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri burkuyor.

Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve selle birlikte İçmeler Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede ev ve iş yerlerini sel basmıştı. Selle birlikte gelen balçık evlerden hala temizlenemedi.

BELEDİYE, ASKER VE SİVİL HERKES ÇALIŞIYOR

Selin ortaya çıkardığı korkunç manzara ortadan kaldırılmak için ilçede askerinden siviline kadar herkes canla başla çalışıyor. Selde tüm giyecekleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlara giysi desteği yapılarak yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Öte yandan önceki gün saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtınalı havanın etkisinde kalan ilçede yağmur sularının karadan, dalgaların da denizden getirdiği atıklar, cennet Marmaris'in görüntüsünü bozdu. 11 kilometrelik Uzunyalı sahili çöp deryasına dönüştü. Yanan alanlardaki küller ile dağlardan gelen toprak Marmaris Limanına kadar inerken körfezin rengi kahverengi yer yer de siyaha dönüştü.

Öte yandan Orhaniye Mahallesi'nde deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu da balçıktan gözükmüyor. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri burkuyor.

HERŞEYE RAĞMEN BURASI ŞAHANE

İçmeler Mahallesi'nde yerleşik yaşayan ve orman yangınına şahit olup, evleri selden zarar gören İngiliz Graham ve Mandy Reynolds çifti ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Önce yangın şimdi sel, İçmeler'de biz hala çok mutluyuz ve burayı asla değişmeyiz. Şahane bir yer, şahane bir ülke” diye konuştular.

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