Masada dört maymun duvarda İnönü tablosu

CHP lideri Kılıçdaroğlu makam odasını SÖZCÜ’ye açtı. Odasını çeşitli tablo ve heykelciklerle süsleyen Kılıçdaroğlu, masasına “Bilen, duyan, gören ve yazan” 4 maymun heykelini yerleştirdi. Duvarına ise İsmet İnönü’nün gülen bir tablosunu astı.

Emin ÖZGÖNÜL

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Kılıçdaroğlu'nun makam odasını her bir ayrı anlamlar taşıyan eserler süslüyor. Odasının bir duvarında ünlü yazar Yaşar Kemal'in kendisine gönderdiği mektup var. Kemal mektubuna Sivaslı Ozan Ruhsati'nin “Belli değil” adlı şiirini eklemiş. “Sevgili dost… Bu şiir benim gücümdür, halka okursanız sizin de gücünüz olacaktır” diyor. Ruhsati'nin şiiri “Yarabbi bir sahip, bir çoban gönder/ Koyun belli değil, kurt belli değil/ Herkes yarasına derman arıyor/ Deva belli değil, dert belli değil/ Adalet kalmadı, hep zulüm doldu/ Geçti şu baharın gülleri soldu/ Dünyanın gidişi acayip oldu/ Yiğit belli değil, mert belli değil'' dizelerinden oluşuyor.

3 GAZETECİNİN MEKTUBU

Bir dönem tutuklu olan gazeteciler Enis Berberoğlu, Erdem Gül ve Eren Erdem'in cezaevinden gönderdiği mektupları da çerçeveletip duvara asan Kılıçdaroğlu “Hapse düşenlerden gelen mektupları saklıyorum” dedi. CHP liderinin masasının hemen yanında Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı'nın armağanı “Nazım Büstü” ile Denizli Bozkurt Belediye Başkanı tarafından hediye edilen “Horoz” heykeli var. Heykellerin arasında iki nazar boncuğu ve buğday başakları dikkat çekiyor. Bu bölümde İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın ahşap üzerine yazılı “Yasak olanlar dünyanın devamlılığını sağlar. Sıra dışı olanlarsa dünyaya değer katar” sözü bulunuyor.

KARTALLI KAZIM TABLOSU

Asıl adı İbrahim Göleber olan Kuvayi Milliyeci “Kartallı Kazım” tablosu odanın girişinde yer alıyor. Atatürk'ün İstiklal Madalyası verilmesi ve işe yerleştirilmesi teklifini “Görevimi yaptım” diyerek kabul etmeyen Kartallı Kazım'ın tablosu, Nazım Hikmet'e ait. Hayat öyküsü Nazım Hikmet'in “Memleketimden İnsan Manzaraları” kitabında yer alıyor. Bu tablo Göleber Ailesi tarafından hediye edilmiş.

GENÇ RESSAMA HEDİYE

Odada büyük boy rengarenk bir tablo da var. CHP lideri “Bunu Muhammet Yalçın adlı çok yetenekli bir genç yaptı. O zamanlar 15 yaşındaydı. Şimdi 20'li yaşlarda. Engelli bir arkadaşımız, zor konuşuyor, sözlerini babası tercüme ediyor. Evinin duvarları, tavanı her yer rengarenk. Çok yetenekli ve gururlu. Babası oğluna iş istemek için Altındağ Belediye başkanına gidiyor. ‘Bir bez verelim, masaları silsin' denilince ‘Ben ressamım' diyerek kabul etmiyor. Mansur Yavaş'a rica ettim, bu renk cümbüşü içindeki evi satın alıp aileye hediye edecek” dedi.

En sevdiğim İnönü tablosu

Odanın bir köşesinde CHP'nin “Halk Fırkası” adıyla partileştiği kuruluş dilekçesinin orjinali var. Arapça ve Türkçe tercümeli “İstidat” (Dilekçe) 1923'te zamanın İçişleri Bakanlığı olan Dahiliye Nezareti'ne verilmiş. Atatürk 9 Eylül 1923'te siyasi programı ilan ederek Halk Fırkası'nı kuruyor. 1924'te “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935'te CHP adını alıyor. Kılıçdaroğlu “En sevdiğim gülümseyen İnönü tablosu” diyerek İnönü portresini de anlattı “İzmir'den bir partilimiz getirdi, çok beğendim. Yalçın Kayışçı yapmış” dedi.

Gandi yakıştırması çok kullanılıyordu!

Kılıçdaroğlu Hindistanlı bir iş adamının hediye ettiği “Gandi Kemal” karikatürünü masasının yanına koydu. Bir dönem “Gandi” lakabı ile anılan Kılıçdaroğlu “Artık Gandi yakıştırması yapmıyorlar” hatırlatması üzerine “Evet vazgeçtiler, bir dönem çok sık kullanılıyordu” dedi. Karikatür Türk bayrağına sarılı biçimde çizilen Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı ve yaklaşık bir ay süren adalet yürüyüşünü simgeliyor. Yürüyüş 15 Haziran 2017'de Ankara Güvenpark'ta başladı ve 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de sona erdi. CHP liderini yüzbinler karşıladı.