Maske takmadığı mobese kamerasıyla tespit edilen kişiye ceza kesildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dinamik denetim kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan bir kişiyi mobese kamerasından tespit ederek cezai işlem uyguladı.

KAMERADAN TESPİT EDEREK CEZA KESTİ

Sapanca’da dinamik denetim kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri sahilde maskesiz bir şekilde dolaşan vatandaşı kameradan tespit etti. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, vatandaşa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

DİNAMİK DENETİM MODELİ

İçişleri Bakanlığı, 1 Mart’ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte 81 il valiliğine corona virüsüyle mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği bildirildi.

Genelgede mobese ve güvenlik kameralarının kullanımıyla ilgili kısımda “Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek” ifadelerine yer verildi.