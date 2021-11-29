Mavi Marmara gemisi icradan satıldı! İşte fiyatı

Gazze’ye yardım taşırken 2010 yılında saldırıya uğrayan ve Anadolu İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan Mavi Marmara gemisi 4 milyon 853 bin liraya satıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Gazze'ye insani yardım taşırken, 2010 yılında İsrail tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara Gemisi, Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı.

HACİZ NEDENİYLE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait geminin 93 metre boyunda, 15,80 metre eninde olduğu belirtilirken, eski ismi ‘Mavi Marmara', yeni ismi ‘Anatolian' olan yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı kaydedilmişti. İlanda, Mavi Marmara gemisinin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu aktarılırken, icra dairesi tarafından gemiye 3 milyon 888 bin lira değer biçilmişti.

4 MİLYON 853 BİN LİRAYA SATILDI

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeki mezat salonunda gerçekleşen açık artırmada, Mavi Marmara gemisi 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

NE OLMŞTU?

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı. İsrail, olaydan yaklaşık 6 yıl sonra, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemişti.