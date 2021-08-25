Mavi şeritli “ambulans”lara emniyet şeridi ve çakar cezası

İstanbul'da usulsüz çakar ve emniyet şeridi denetiminde mavi şeritli hasta nakil araçlarına ceza kesildi. Mavi şeritli hasta nakil araçlarının, kırmızı şeritliler gibi geçiş üstünlüğü yok.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Polisi, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. İçinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan ve tepe lambası açık olan 2 hasta nakil aracı sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Altunizade mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurdu.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediği de denetlendi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

MAVİ ŞERİTLİ OLANLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK

Denetimler sırasında içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan hasta nakil ambulansı sürücüsüne bin 339 lira ceza kesildi. Yine içinde hasta bulanmayan başka bir hasta nakil ambulansı sürücüsüne 144 lira cezai işlem uygulandı.

Mevzuata göre, mavi şeritli hasta nakil araçlarınının, kırımızı şeritli ambulanslarda olduğu gibi geçiş üstünlüğü hakkı bulunmuyor.

