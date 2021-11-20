‘Mavi Vatan’ kavramıyla kurulan ilk resmi kuruluş faaliyetine başladı

Türkiye'de deniz kültürünü yaygınlaştırmak ve Mavi Vatan düşüncesini yaymak için kurulan Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, Resmi Gazete’de yayınlanan kuruluş belgesiyle faaliyetlerine başladı. Eski bakanlar, emekli amiraller, avukatlar ve bürokratların bulunduğu vakfın başkanlığına ise Emekli Tümamiral ve Mavi Vatan anlayışının mimarlarından Cem Gürdeniz getirildi.

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Son yıllarda Doğu Akdeniz'de artan uluslararası hidrokarbon arayışlarıyla birlikte toplumsal hayatta daha çok anılan Mavi Vatan kavramıyla ilgili ilk resmi kuruluş Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı oldu.

Kavramın ortaya çıkmasını sağlayan isimlerden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in 2 yıldır sürdürdüğü çalışmalarla oluşturulan kurucular kurulu Heybeliada'da ilk toplantıyı yaptı.

Türk denizcilik tarihinin ilk sivil denizcilik okulu Milli Deniz Ticareti Kaptan ve Çarkçı Mektebi'ni (İTÜ Denizcilik Fakültesi) 1909 yılında kuran emekli deniz subayı Hamit Naci'nin isminin de yaşatılacağı vakfın kuruluşunda Hamit Naci'nin torunu Emekli Büyükelçi Müfit Özdeş büyük rol aldı.

Müfit Özdeş, aynı zamanda Atatürk'ün Harbiye'den sınıf arkadaşı ve Kuvayı Milliye dahil pek çok cephede Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında çarpışan silah arkadaşı Lütfi Müfit Özdeş'in torunu.

“BÜSTÜNÜ VAKIF MERKEZİNE GETİRECEĞİZ”

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı'nın ilk kurucular toplantısı için Heybeliada'da toplantı yapıldı.

Cem Gürdeniz önderliğinde bir araya gelen kurucular Hamit Naci'nin mezarı başında saygı duruşunda bulundu. Emekli Büyükelçi Müfit Özdeş, denizciliğe gönül veren büyük dedesinin adının böylesine saygın bir vakıfta yaşayacağı için mutlu olduğunu belirtti. Hamit Naci'nin mezarına denizciler adına çiçek bırakan Kaptan Levent Akson ise, “Türk denizciliğinin sembol isminin aziz hatırasına sahip çıkacağız. Bizler Yüksek Denizcilik Okulu'nun bahçesinde okulumuzun kurucusu Hamit Naci'nin büstünün önünde O'na her zaman saygı ve minnet duygularımızı dile getirerek mezun olduk. Büstünü Heybeliada'daki vakıf önüne getirerek çalışmalarımıza yön vereceğiz” dedi.

“5 HEDEFİMİZ VAR”

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Kurucu Başkanı Cem Gürdeniz ise mütevelli heyeti üyelerine yaptığı konuşmasında, hayatını Türk denizciliğinin gelişmesine adayan Hamit Naci'nin izinden gideceklerini söyledi.

Cem Gürdeniz, “5 hedefimiz var. İlki Hamit Naci'nin 20. Yüzyıl başında sahip olduğu denizci ve yenilikçi ruhu, ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937'de TBMM'de söylediği ‘Denizciliğin Türk'ün milli büyük ülküsü' olarak benimsenmesi için çabalamak. 1909-1919 ve 1965-1987 yılları arasında iki kez Türk milletinin bağrından çıkan Donanma Vakfı'nın ruhunu üçüncü kez hayata geçirmek. 21. Yüzyılda Türkiye'nin halkı ve devleti ile denizcileşmesini hedefleyen Mavi Vatanı, sembol, kavram ve doktrin olarak geliştirirken millete mal etmek. Deniz ve denizcilik kültürünü korurken geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Devletin ve halkın denize uzak duruşunu ortadan kaldıracak tedbirler alarak deniz farkındalığı yaratmak” dedi.

“HALKIN DENİZCİLİK BİLİNCİNİN GELİŞMESİNE KATKI SUNULACAK”

Vakfın merkezinin Heybeliada Lozan Zaferi Caddesi Numara 55'teki Büyükelçi Müfit Özdeş'in bağışladığı tarihi binada olacağını ve KKTC dahil pek çok yerde örgütleneceklerini belirten Cem Gürdeniz, “Vakfın en önemli organlarından biri Denizcilik Forumu yani Mavi Forum olacak. Düşünce kuruluşu olarak düzenleyeceği akademik faaliyetler, yayınlayacağı akademik doküman, kitaplar ve tanıtıcı film ve videolarla halkın denizci bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak. Vakfın en büyük amacı önümüzdeki yıllar içerisinde güçlendikçe çocuk ve gençler için Denizcileşme Merkezleri'nin kurulması. Türkiye'de ilk kez yapılacak merkezlerle vatandaşlarımıza temel yüzme, kürek, yelken ve denizcilik kültürü eğitimleri vermek istiyoruz. Deniz kültürüne ait varlıkların, başta tarihi ve kültürel önem ve değere sahip teknelerin tespiti, korunması ve sergilenmesi gibi faaliyetlere öncülük etmek amacındayız. Klasik tekneleri ve deniz kültür varlıklarını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Vakfımız enerjisini iki büyük güçten alacaktır. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz ışığı diğeri sahip olduğumuz olağanüstü deniz coğrafyasında denizcileşme irademizdir. Varacağımız liman, denizle buluşmuş, Mavi Uygarlık cephesine geçmiş Atatürk'ün aklındaki Türkiye” dedi.

Denizcilikten Sorumlu Devlet eski Bakanı Gürcan Dağdaş, Dışişleri eski Bakanı Şükrü Sina Gürel, Avukat Celal Ülgen, Akademisyen Barbaros Büyüksağnak, denizciler Edhem Dirvana, Levent Karataş, Işık Aylan, emekli amiraller Kadir Sağdıç ve Mustafa Özbey, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden gibi isimlerin bulunduğu vakıf kurucuları, Türk denizciliğinin gelişmesi için çalışmaların başlayacağını belirtti.