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Maytap yüzünden kavga çıktı! 5 yaralı

Şanlıurfa'da çocukların maytap patlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Güncellenme: 01:02, 17/05/2021
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Maytap yüzünden kavga çıktı! 5 yaralı

Olay, gece saatlerinde Eyyüp Nebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurt ve Akkurt aileleri arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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