MB’nin rezerv tablosunu paylaşan Öztrak’tan sert tepki

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası'nın rezerv tablosunu paylaşarak, "Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB'nin arka kapısından, TCMB'ye ait olmayan 9 milyar dolar yakıldı” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervler-döviz likiditesi tablosunu paylaşarak, “Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB’nin arka kapısından, TCMB’ye ait olmayan 9 milyar dolar yakıldı” dedi.

Öztrak, paylaştığı görsele “Siz çok eğlendiniz. Millet de sizinle eğlenecek” notunu düştü.

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