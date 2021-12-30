MB’nin rezerv tablosunu paylaşan Öztrak’tan sert tepki
CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası'nın rezerv tablosunu paylaşarak, "Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB'nin arka kapısından, TCMB'ye ait olmayan 9 milyar dolar yakıldı” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervler-döviz likiditesi tablosunu paylaşarak, “Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB’nin arka kapısından, TCMB’ye ait olmayan 9 milyar dolar yakıldı” dedi.
Öztrak, paylaştığı görsele “Siz çok eğlendiniz. Millet de sizinle eğlenecek” notunu düştü.