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MDF’lere preslenmiş 100 bin ‘Captagon’ ele geçirildi

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 57 kilo Hint keneviri ve 100 bin uyuşturucu hap ele ele geçirildi. Ele geçirilen hapların, MDF mobilya malzemesi içerisine preslenmiş olması dikkat çekti.

Habip ATAM
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MDF’lere preslenmiş 100 bin ‘Captagon’ ele geçirildi

Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele eden polis ekiplerince düzenlenen baskın, Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, 57 kilo 600 gram Hint keneviri, 100 bin captagon hap, 47 fişek, 2 vakum cihazı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

POLİS, UYUŞTURUCU HAPLARINI TEK TEK ÇIKARDI 

Polis ekiplerince ele geçirilen hapların yabancı uyruklu kişilere ait bir kargo firmasında ele geçirildiği belirtildi. Captagon hapların, MDF mobilya malzemeleri içerisine preslenmiş olduğu belirtildi. X-Ray cihazında tespit edilen haplar, polis ekiplerinice ikiyi bölünen MDF’ler içerisinden tek tek çıkarıldı. Operasyonda yakalanan 3 kişi, emniyete götürülürken, ele geçirilen hapların Dubai’ye gönderileceği belirtildi.

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